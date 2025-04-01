Обсяг митних платежів в березні на 260 мільйонів перевищив очікувані надходження

У березні 2025 року Державна митна служба перерахувала до держбюджету 57,6 млрд грн митних платежів, що майже на 260 млн грн перевищило очікувані надходження від митниці.

Про це повідомила Держмитслужба.

За даними митниці, березневі надходження на 7,9 млрд грн перевищують показник аналогічного періоду минулого року, і на 9,9 млрд грн більша за суму надходжень у лютому 2025 року.

Нагадаємо:

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 13 % до показників Мінфіну.