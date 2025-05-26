У квітні держборг зріс на 5%: який його обсяг

Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7 480,3 млрд грн, у валютному еквіваленті - 180 млрд дол.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, за квітень сума держборгу у гривневому розрахунку збільшилась на 5% (+357,1 млрд грн), у валютному – на 4,8% (+8,2 млрд дол.).

Він зазначив, що за січень - квітень темпи приросту державного боргу становили: 7,3% (+499,3 млрд грн) та 8,4% (+13,9 млрд дол.) відповідно у гривневому і валютному еквіваленті.

Гетманцев підкреслив, що майже все зростання державного боргу за 4 місяця з початку року у валютному еквіваленті становить збільшення заборгованості перед ЄС на суму 13,1 млрд дол.

За його словами, це пояснюється:

- зміцненням курсу євро проти долара більш ніж на 10% з початку року, що призвело до переоцінки доларового еквіваленту боргу виданого у євро;

- залученням фінансування у межах ініціативи G7ERA, що рахуються як умовні боргові зобов’язання;

- залученням макрофінансової допомоги від ЄС (на суму 3,3 млрд дол.) у рамках інструменту UkraineFacility.

"Через гальмування обсягів аукціонних розміщень ОВДП прямий внутрішній держборг за перші 4 місяці поточного року скорочувався. У гривневому еквіваленті він скоротився на 1,8% (-33,4 млрд грн)", – повідомив голова комітету.

Зазначається, що структура державного боргу (на кінець квітня 2025 р.):

- 74,5% - зовнішній борг, 25,5% - внутрішній;

- 76,4% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 23,6% - борг у гривні;

- 67,7% - борг із фіксованою ставкою, 32,3% - борг із змінною ставкою.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальний державний борг України у 2025 році зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зменшиться наступного року до 108,5% з подальшою тенденцією до зниження.

Державний та гарантований державою борг України у березні 2025 року збільшився на 103,48 млрд грн - до 7 123,25 млрд грн.