Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у п'ятницю 7 листопада

Офіційний курс євро до гривні у п'ятницю 7 листопада подорожчає на 19 копійок до 48,52 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара подорожчає на 2 копійки до 42,08 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 7 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США - 42,08 грн (42,06 грн станом на 6 листопада);

1 євро - 48,52 грн (48,33 грн станом на 6 листопада).

