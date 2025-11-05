Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у четвер 6 листопада
Фото: Getty Images
Офіційний курс євро до гривні у четвер 6 листопада залишиться без змін - 48,33 грн.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою курс долара подешевшає на 1 копійку до 42,06 грн.
Офіційні курси на четвер 6 листопада встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 42,06 грн (42,07 грн станом на 5 листопада);
- 1 євро - 48,33 грн (48,33 грн станом на 5 листопада).
