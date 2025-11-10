Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 11 листопада
Фото: Getty Images
Офіційний курс євро до гривні у вівторок 11 листопада подорожчає на 4 копійки до 48,54 грн.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою курс долара зменшиться 2 копійки 41,95 грн.
Офіційні курси на вівторок 11 листопада встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 41,95 грн (41,97 грн станом на 10 листопада);
- 1 євро - 48,54 грн (48,50 грн станом на 10 листопада).
