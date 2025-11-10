Українська правда
Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 11 листопада

Віктор Волокіта — 10 листопада, 17:40
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 11 листопада подорожчає на 4 копійки до 48,54 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара зменшиться 2 копійки 41,95 грн.

Офіційні курси на вівторок 11 листопада встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 41,95 грн (41,97 грн станом на 10 листопада);
  • 1 євро - 48,54 грн (48,50 грн станом на 10 листопада).

Читайте також: МВФ схиляє Україну послабити гривню. Чи допоможе це бюджету?

