НБУ знизив курс долара та євро: скільки вони коштують у банках та обмінниках

Долар офіційно подешевшав на 4 копійки, євро - на 39 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України та комерційних банків, передає Укрінформ.

Офіційні курси на понеділок 16 червня становлять:

1 долар США — 41,44 грн (41,48 грн станом на 13 червня)

1 євро — 47,69 грн (48,08 грн станом на 13 червня)

Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):

долар США: 41,15 - 41,70 грн

євро: 47,60 - 48,30 грн

Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):

долар США: 41,40 - 41,45 грн

євро: 48,05 - 48,25 грн

Нагадаємо:

Станом на 13 червня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро злетів на 63 копійки й встановив новий рекорд.

Офіційний курс долара 13 червня встановили на рівні 41,48 грн, євро - 48,08 грн, що є новим рекордом (на 12 червня долар - 41,51 грн, євро - 47,45 грн).