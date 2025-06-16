НБУ знизив курс долара та євро: скільки вони коштують у банках та обмінниках
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Долар офіційно подешевшав на 4 копійки, євро - на 39 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України та комерційних банків, передає Укрінформ.
Офіційні курси на понеділок 16 червня становлять:
- 1 долар США — 41,44 грн (41,48 грн станом на 13 червня)
- 1 євро — 47,69 грн (48,08 грн станом на 13 червня)
Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):
- долар США: 41,15 - 41,70 грн
- євро: 47,60 - 48,30 грн
Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):
- долар США: 41,40 - 41,45 грн
- євро: 48,05 - 48,25 грн
Нагадаємо:
Станом на 13 червня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро злетів на 63 копійки й встановив новий рекорд.
Офіційний курс долара 13 червня встановили на рівні 41,48 грн, євро - 48,08 грн, що є новим рекордом (на 12 червня долар - 41,51 грн, євро - 47,45 грн).