Фінансовий результат українського бізнесу зменшився

У січні-березні великі та середні підприємства отримали фінансовий результат +241,2 млрд грн. Це на 12,4 млрд грн. або на 4,9% менше, ніж було за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, майже 38% загального позитивного фінансового результату досягнуто за рахунок промисловості – 91,5 млрд грн, ще 30,2% - внесок фінансово-банківського сектору (72,9 млрд грн).

Водночас єдиним сектором, де баланс прибуток / збиток виявився від’ємним, стала охорона здоров’я – мінус 824,5 млн грн.

Зазначається, що загальний прибуток підприємств, які у першому кварталі досягли позитивного результату, склав +304,6 млрд грн (це на 4,7% менше, ніж торік).

Як і у в загальному фінансовому результаті, левова частка прибутку зароблена у:

- промисловості (124,4 млрд грн, 40,8%),

- фінансово-банківській діяльності (73,5 млрд грн, 24,1%),

- торгівлі та ремонті транспортних засобів (47,7 млрд грн, 15,7%).

За даними Гетманцева, загальний збиток підприємств, які у першому кварталі закінчили з негативним результатом – 63,4 млрд грн (або 96,1% від аналогічного показника за минулий рік). Більше половини – це збитки підприємств промисловості (32,9 млрд грн).

Частка збиткових підприємств в економіці за січень–березень 2025р. склала 26,8%, залишившись на минулорічному рівні.

Як зазначив голова комітету, найгірша ситуація зафіксована у сільському господарстві, де збитковими були 56,3% від усіх підприємств (торік цей показник дорівнював 38,2%).

У динаміці серйозне погіршення ситуації спостерігається у сфері охорони здоров’я – якщо у першому кварталі 2024 року збиток мали 29,8% підприємств, то нині він зріс до 49,7%.

Також складна ситуація спостерігається у секторі, який охоплює транспорт, складське господарство та поштово-кур’єрську діяльність – збитковими нині є 42,9% підприємств (торік – 38,6%).

Натомість суттєво поліпшилась ситуація в готельно-ресторанному господарстві, де рівень збитковості зменшився з минулорічних 64,1% до 29,7% за підсумками січня-березня 2025 року.

Нагадаємо:

Відповідно до фінансових звітів держкомпаній за 2024 рік, 41% держпідприємств виявилися збитковими.