НБУ випустив нову пам'ятну монету "Рік Коня": який дизайн та номінал

Національний банк випустив нову пам'ятну монету "Рік Коня", присвячену символу 2026 року за китайською астрологією.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Йдеться, що на реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2026 року – коня на тлі підкови. Підкова символізує удачу та захист, яких ми зичимо українським захисникам та захисницям.

Під цим зображенням розміщено три крапки – символ продовження боротьби.

Грива коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру" – це метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи, зазначили в НБУ.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2026 році знак китайського зодіаку.

В Нацбанку повідомили, що дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор – Володимир Атаманчук.

Зазначається, що пам'ятна монета "Рік Коня" вводиться в обіг 03 листопада 2025 року.

Її номінал 5 гривень. Тираж – 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Придбати пам'ятну монету "Рік Коня" можна буде в інтернет-магазині НБУ з 4 листопада. Крім того, монета реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами (перелік є на сайті Нацбанку) в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо:

У вересні Нацбанк присвятив пам'ятну монету видатному українському хоровому диригенту Олександру Кошицю до 150-річчя від його дня народження. Завдяки йому світ уперше почув "Щедрика", який згодом став всесвітньо відомим як Carol of the Bells.

30 вересня НБУ ввів у обіг нову обігову пам'ятну монету "Сили безпілотних систем Збройних Сил України".

У жовтні Нацбанк випустив новий набір з двох пам'ятних монет "Мешканці морських глибин", які продовжують серію "Флора і фауна".