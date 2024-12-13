Кияни заборгували "Київтеплоенерго" 7 мільярдів: головні боржники – власники елітних квартир

Борг населення перед комунальним підприємством "Київтеплоенерго" становить понад 7 млрд грн, з яких 4,3 млрд грн - за тепло і 2,7 млрд грн - за гарячу воду.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків (близько 15% усіх клієнтів). Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох житлових приміщень", - розповіли на підприємстві. .

У компанії зазначили, що, як показує практика, лише штрафні санкції впливають на хронічних боржників. Тому "Київтеплоенерго" змушене нараховувати пеню - її в листопаді отримали понад 90 тис. клієнтів на суму понад 6 млн грн.

"Щоб уникнути штрафних санкцій, «Київтеплоенерго» закликає хронічних боржників сплатити або реструктурувати борг. Укласти договір реструктуризації можна в Центрі комунального сервісу та завізувати його електронним підписом", - звернулися в компанії до боржників.

Якщо боржник продовжує ігнорувати рахунки, "КТЕ" стягуватиме борги через суд.

"У такому разі стягнення може бути примусовим і перевищувати суму самого боргу до 20%, що пов'язано з судовими та іншими супутніми витратами", - пояснили в пресслужбі.

Нагадаємо:

Станом на липень загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення – близько 1,2 млрд грн.