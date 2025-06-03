Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
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У рейтингу найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень лідером став кросовер Toyota RAV4, продажі якого зросли на 0,5%.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані focus2move.
ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто:
1. Toyota RAV4 (+0,5%);
2. Toyota Corolla (-13,6%);
3. Ford F-Series (+17,4%);
4. Tesla Model Y (-29,1%);
5. Honda CR-V (+0,8%);
6. Chevrolet Silverado (-5,1%);
7. Hyundai Tucson (-0,5%);
8. Toyota Camry (+4,1%);
9. Toyota Hilux (+0,2%);
10. Kia Sportage (+0,3%).
Нагадаємо:
У січні-лютому 2025 року лідером світового ринку нових авто став Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%.
За підсумками січня-березня найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla.