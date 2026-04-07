Банки України показали актуальний курс валют на 7 квітня

Станом на 7 квітня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,58 грн, євро - 50,32 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,47 - 43,59 грн. Євро - 50,40 і 50,65 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,30 - 43,80 грн (на 6 квітня - 43,40 - 44,85 грн);

Євро - 50,02 - 50,68 грн (на 6 квітня - 50,10 - 50,74 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,22 - 43,82 грн;

Ощадбанк - 43,35 - 43,95 грн;

Укрсиббанк - 43,37 - 43,85 грн;

ПУМБ - 43,30 - 43,90 грн;

Райффайзен - 43,30 - 43,75 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 49,70 - 50,70 грн;

Ощадбанк - 50,15 - 50,90 грн;

Укрсиббанк - 50,05 - 50,76 грн;

ПУМБ - 50,10 - 50,80 грн;

Райффайзен - 49,90 - 50,70 грн.

Нагадаємо:

У вівторок, 7 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 1 копійку до 50,31 грн.