Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 25 квітня
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Офіційний курс долара до гривні збільшиться у п'ятницю: 25 квітня іноземна валюта подорожчає на 1 копійку.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 25 квітня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 13 копійок.
Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,68 грн (41,67 грн станом на 24 квітня);
- 1 євро — 47,41 грн (47,54 грн станом на 24 квітня).
Нагадаємо:
У вівторок 22 квітня євро досягнув нового історичного рекорду у 47,76 гривні.