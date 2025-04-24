Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 25 квітня

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у п'ятницю: 25 квітня іноземна валюта подорожчає на 1 копійку.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 25 квітня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 13 копійок.

Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,68 грн ( 41,67 грн станом на 24 квітня);

грн ( грн станом на 24 квітня); 1 євро — 47,41 грн (47,54 грн станом на 24 квітня).

Нагадаємо:

У вівторок 22 квітня євро досягнув нового історичного рекорду у 47,76 гривні.