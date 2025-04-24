Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 25 апреля
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Официальный курс доллара к гривне увеличится в пятницу: 25 апреля иностранная валюта подорожает на 1 копейку.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на пятницу 25 апреля.
В свою очередь, курс евро уменьшится на 13 копеек.
Официальные курсы на пятницу установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,68 грн(41,67 грн по состоянию на 24 апреля);
- 1 евро - 47,41 грн (47,54 грн по состоянию на 24 апреля).
Напомним:
Во вторник 22 апреля евро достиг нового исторического рекорда в 47,76 гривны.