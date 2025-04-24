Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 25 апреля

Официальный курс доллара к гривне увеличится в пятницу: 25 апреля иностранная валюта подорожает на 1 копейку.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на пятницу 25 апреля.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 13 копеек.

Официальные курсы на пятницу установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,68 грн (41,67 грн по состоянию на 24 апреля);

грн грн по состоянию на 24 апреля); 1 евро - 47,41 грн (47,54 грн по состоянию на 24 апреля).

Напомним:

Во вторник 22 апреля евро достиг нового исторического рекорда в 47,76 гривны.