Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у вівторок 4 листопада

Віктор Волокіта — 3 листопада, 16:50
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 4 листопада збільшиться на 2 копійки до 48,42 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара зросте на 15 копійок до 42,04 грн.

Офіційні курси на вівторок 4 листопада встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 42,04 грн (41,89 грн станом на 3 листопада);
  • 1 євро - 48,42 грн (48,40 грн станом на 3 листопада).

