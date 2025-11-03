Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у вівторок 4 листопада

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 4 листопада збільшиться на 2 копійки до 48,42 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара зросте на 15 копійок до 42,04 грн.

Офіційні курси на вівторок 4 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США - 42,04 грн (41,89 грн станом на 3 листопада);

1 євро - 48,42 грн (48,40 грн станом на 3 листопада).

