Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у вівторок 4 листопада
Фото: Getty Images
Офіційний курс євро до гривні у вівторок 4 листопада збільшиться на 2 копійки до 48,42 грн.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою курс долара зросте на 15 копійок до 42,04 грн.
Офіційні курси на вівторок 4 листопада встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 42,04 грн (41,89 грн станом на 3 листопада);
- 1 євро - 48,42 грн (48,40 грн станом на 3 листопада).
