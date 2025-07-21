Миллиардные потери: Гетманцев посчитал недополученные деньги от теневого рынка электроники

В Украине потери государственного бюджета от теневого рынка электроники ежегодно составляют около 20 млрд грн, из которых половина - от нелегального ввоза продукции Apple.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"20 миллиардов гривен - потери государства от теневой, контрабандной электроники. Из них 10 миллиардов - на ввозимой нелегально продукции Apple. Для сравнения - вся программа поддержки бизнеса составляет чуть более 40 миллиардов. То есть половину этого объема мы теряем из-за контрабанды", - рассказал Гетманцев.

По его словам, контрабанда является тяжким уголовным преступлением, а схемы ее реализации часто имеют признаки организованной преступной деятельности с участием представителей таможни и правоохранительных органов.

Напомним:

В апреле 2025 года общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями достиг 16,2% (против 14,1% в начале 2025 года).