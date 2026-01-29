Київ замовив турецьких тролейбусів на 306 мільйонів

КП "Київпастранс" 26 січня за результатами тендеру замовило ТОВ "Політехносервіс" нових тролейбусів на 306,24 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Виробник повинен поставити у Київ 16 низькопідлогових тролейбусів PTS T12309 не раніше 2025 року випуску по 19,14 млн грн, або $444 тис. Один – до 30 червня, решту – до 1 грудня.

Тролейбуси довжиною 11,9 м розраховані на 100 пасажирів, мають 34 місця, кондиціонер, систему автономного ходу на 1 км і підготовку для монтажу системи відеонагляду. Модель локалізована на 37%.

За даними з Вікіпедії, "Політехносервіс" виготовляє їх з 2022 року на базі моделі Akia Ultra TB 12 із турецьких комплектуючих.

Щодо цієї моделі знайшлось чотири тендери в Чернівцях.

У грудні 2025 року їх замовляли виробнику по 18,44 млн грн, або $436 тис, що дорівнює нинішній ціні в Києві. У квітні 2025 року їхня ціна становила 16,33 млн грн, або $395 тис, що на 11% дешевше в доларах. А восени 2022 року вони коштували Чернівцям по 10,32–10,78 млн грн, або $282-295 тис. Це на 35% дешевше.

Таким чином, за останні три роки доларова ціни цієї моделі піднялись у півтора раза.

Дорожчим конкурентом було ТОВ "Бас Мотор" із власними тролейбусами Богдан Т70117.

Наразі броварською фірмою "Політехносервіс" володіють колишній головний інженер КП "Київпастранс" Юрій Бомбандьоров і колишній директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін, а керує Микола Кугут.

До 2025 року співзасновником "Політехносервісу" також був чех Мілослав Черни – власник і директор компанії Kvazar Plus, s.r.o. (Чехія), яка займається ремонтом електротранспорту.

Нагадаємо:

Минулий рік став роком відновлення тролейбусного ринку в Україні: міста отримали 107 тролейбусів, що є рекордом за час повномасштабної війни з Росією.