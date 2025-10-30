Надходження турзбору продовжують зростати: в які регіони подорожують найчастіше

У січні-вересні сплата туристичного збору зросла на 35,7% порівняно з відповідним періодом торік – цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн.

Про це інформує Державна податкова служба.

Як зазначає податкова, лідери у сплаті:

- Київ – 52,8 млн грн,

- Львівська – 42,5 млн грн,

- Івано-Франківська – 32,5 млн грн,

- Закарпатська область – 21,2 млн гривень.

Нагадаємо:

За січень-серпень до місцевих бюджетів України надійшло 219,5 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року – це +35,1%, або +57 млн грн.

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

– до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

– до 5 % – для іноземців.