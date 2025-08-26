Надходження від туристичного збору зросли на понад третину: регіони-лідери у сплаті
За січень – липень до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Зазначається, що порівняно з відповідним періодом минулого року – це +35,7 %, або 46,9 млн грн. За сім місяців 2024 року сплата збору складала 131,1 млн гривень.
За даними податкової, лідерство у сплаті продовжують тримати:
Київ – 42,5 млн грн,
Львівська – 33,2 млн грн,
Івано-Франківська – 26,1 млн грн,
Закарпатська області –15,3 млн грн.
Йдеться, що туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
В ДПС зазначили, не є платниками туристичного збору:
- особи з інвалідністю;
- діти з інвалідністю;
- особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (але не більше одного супроводжуючого);
- ветерани війни.
Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;
- до 5 % – для іноземців.
