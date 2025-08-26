Надходження від туристичного збору зросли на понад третину: регіони-лідери у сплаті

За січень – липень до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що порівняно з відповідним періодом минулого року – це +35,7 %, або 46,9 млн грн. За сім місяців 2024 року сплата збору складала 131,1 млн гривень.

За даними податкової, лідерство у сплаті продовжують тримати:

Київ – 42,5 млн грн,

Львівська – 33,2 млн грн,

Івано-Франківська – 26,1 млн грн,

Закарпатська області –15,3 млн грн.

Йдеться, що туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

В ДПС зазначили, не є платниками туристичного збору:

- особи з інвалідністю;

- діти з інвалідністю;

- особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (але не більше одного супроводжуючого);

- ветерани війни.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

- до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо:

В Україні в січні-травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору. Це на понад третину більше, ніж в аналогічний період торік.

Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану.