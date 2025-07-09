"Укрпошта" повідомила, які пільги вводить для мешканців сіл

"Укрпошта" запроваджує нові пільги для жителів сільської місцевості: знижки на платежі та безплатне зняття готівки для мешканців громад.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що відтепер комісія за оплату будь-яких платежів у сільських стаціонарних та пересувних відділеннях становитиме лише 15 гривень.

Крім того, компанія пропонує можливість знімати готівку з банківських карток без жодної комісії в сільських стаціонарних відділеннях.

"Цей крок спрямований на зменшення фінансового навантаження на українців у селах та покращення доступу до базових фінансових послуг. Адже наразі лише 4,3% населених пунктів України мають банківське відділення або банкомат", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укрпошти", лише у травні близько мільйона мешканців сіл здійснили платежі через її відділення. Очікується, що завдяки новим пільговим умовам клієнти компанії зможуть заощадити до 5 мільйонів гривень щомісяця.

Знижена комісія на платежі застосовується автоматично та діє без обмежень на кількість платежів до 1 вересня 2025 року.

Безплатне зняття готівки в сільських стаціонарних відділеннях компанії доступне до 30 вересня 2025 року для мешканців сіл, які здійснили щонайменше два будь-які платежі, окрім благодійних внесків. Раніше за таку операцію стягувалась комісія у розмірі 2% від суми зняття (але не менше 10 гривень).

Зняти готівку можна на суму від 50 до 30 тисяч гривень за одну операцію.

"Укрпошта" нагадала про встановлений НБУ денний ліміт на зняття готівки — 100 тисяч гривень.

Приймаються картки платіжних систем Visa, MasterCard та Простір.

Нагадаємо:

"Укрпошта" оновила умови приймання відправлень із післяплатою для фізичних осіб. З 1 липня запроваджуються нові ліміти на грошові операції у відділеннях.