"Укрпочта" сообщила, какие льготы вводит для жителей сел

"Укрпочта" вводит новые льготы для жителей сельской местности: скидки на платежи и бесплатное снятие наличных для жителей общин.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что отныне комиссия за оплату любых платежей в сельских стационарных и передвижных отделениях составит всего 15 гривен.

Кроме того, компания предлагает возможность снимать наличные с банковских карт без всякой комиссии в сельских стационарных отделениях.

"Этот шаг направлен на уменьшение финансовой нагрузки на украинцев в селах и улучшение доступа к базовым финансовым услугам. Ведь сейчас только 4,3% населенных пунктов Украины имеют банковское отделение или банкомат", - говорится в сообщении.

По данным "Укрпочты", только в мае около миллиона жителей сел осуществили платежи через ее отделения. Ожидается, что благодаря новым льготным условиям клиенты компании смогут сэкономить до 5 миллионов гривен ежемесячно.

Сниженная комиссия на платежи применяется автоматически и действует без ограничений на количество платежей до 1 сентября 2025 года.

Бесплатное снятие наличных в сельских стационарных отделениях компании доступно до 30 сентября 2025 года для жителей сел, которые совершили не менее двух любых платежей, кроме благотворительных взносов. Ранее за такую операцию взималась комиссия в размере 2% от суммы снятия (но не менее 10 гривен).

Снять наличные можно на сумму от 50 до 30 тысяч гривен за одну операцию.

"Укрпочта" напомнила об установленном НБУ дневном лимите на снятие наличных - 100 тысяч гривен.

Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard и Простир.

Напомним:

"Укрпочта" обновила условия приема отправлений с наложенным платежом для физических лиц. С 1 июля вводятся новые лимиты на денежные операции в отделениях.