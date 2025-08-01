Украинцы стали чаще покупать новые авто: ТОП-10 самых популярных моделей

В июле украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых авто. Это на 7% больше, чем в июне, и на 1% - чем в июле прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

"Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota. Однако к ней очень стремительно приближается китайская BYD, которая год назад была на девятой строчке рейтинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтов ТОП-10 июля попали:

1. TOYOTA - 820 ед. (-20% к июлю 2024г.);

2. BYD - 744 ед. (+241%);

3. RENAULT - 654 ед. (+11%);

4. SKODA - 559 ед. (+48%);

5. VOLKSWAGEN - 491 ед. (+47%);

6. HONDA - 319 ед. (+9%);

7. HYUNDAI - 298 ед. (+32%);

8. BMW - 263 ед. (-58%);

9. AUDI - 253 ед. (+20%);

10. ZEEKR - 191 ед. (+125%).

Всего с начала года в стране было зарегистрировано около 39,3 тыс. новых легковушек, что лишь на 0,1% больше чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Напомним:

За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.