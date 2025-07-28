За пів року українці придбали майже 33 тисяч нових авто: найпопулярніші моделі

За шість місяців 2025 року український автопарк поповнили майже 33 тисяч нових легковиків.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості – 22,5 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 10,4 тис. придбали юрособи.

За даними "Укравтопром", у порівнянні з першим півріччям 2024 року, продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 5%, а у корпоративному впали – на 10%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. TOYOTA RAV-4 – 1336 од.;

2. BYD Song Plus – 944 од.;

3. RENAULT Duster – 913 од.;

4. HYUNDAI Tucson – 851 од.;

5. VOLKSWAGEN ID.Unyx – 801 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster – 1567 од.;

2. SKODA Octavia – 512 од.;

3. TOYOTA Prado – 380 од.;

4. TOYOTA RAV-4 – 332 од.;

5. SKODA Kodiaq – 330 од.

Нагадаємо:

За пів року автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 14% менше, ніж торік.