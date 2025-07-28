За полгода украинцы приобрели почти 33 тысяч новых авто: самые популярные модели

За шесть месяцев 2025 года украинский автопарк пополнили почти 33 тысяч новых легковушек.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества - 22,5 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 10,4 тыс. приобрели юрлица.

По данным "Укравтопром", по сравнению с первым полугодием 2024 года, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 5%, а в корпоративном упали - на 10%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

1. TOYOTA RAV-4 - 1336 ед;

2. BYD Song Plus - 944 ед;

3. RENAULT Duster - 913 ед;

4. HYUNDAI Tucson - 851 ед;

5. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 801 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. RENAULT Duster - 1567 ед;

2. SKODA Octavia - 512 ед;

3. TOYOTA Prado - 380 ед;

4. TOYOTA RAV-4 - 332 ед;

5. SKODA Kodiaq - 330 ед.

Напомним:

За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.