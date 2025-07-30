Гібридні авто в Україні: які моделі обирають найчастіше

Аналітики проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили по 10 найпопулярніших моделей гібридних авто (HEV та PHEV разом) у трьох сегментах: внутрішній ринок, імпорт вживаних авто та продажі нових легковиків.

Про це йдеться в аналітиці від Інституту досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням, на внутрішньому ринку частка гібридів становить 2%.

Лідирує тут Toyota RAV4 – 949 перепродажів за шість місяців. Високі позиції утримує також Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid + Energi) і класичний гібрид Prius. Також у десятці Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 та Volvo XC90.

У сегменті вживаних авто, що прибули із-за кордону, список очолює Toyota Prius. З невеликим відривом за цією моделлю Ford Fusion. Також зростає попит на KIA Niro і Ford Escape.

Частка легковиків з гібридною силовою установкою вища, ніж на внутрішньому ринку, й складає 4,8% за підсумками перших шести місяців 2025 року, йдеться в дослідженні.

У сегменті нових авто гібриди займають частку 26,5% – тобто понад чверть усіх нових легковиків, які продаються в Україні.

Серед моделей першу позицію утримує Toyota RAV4 з показником 1647 нових реєстрацій. Це абсолютний лідер гібридного сегмента в Україні. Далі – з великим відривом – ідуть Nissan Qashqai, Audi Q8 та компактніший Toyota Yaris Cross.

Нагадаємо:

Автопарк України у червні поповнили понад 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 14% більше, ніж торік.