Гибридные авто в Украине: какие модели выбирают чаще всего

Аналитики проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили по 10 самых популярных моделей гибридных авто (HEV и PHEV вместе) в трех сегментах: внутренний рынок, импорт подержанных авто и продажи новых легковушек.

Об этом говорится в аналитике от Института исследований авторынка.

Согласно исследованию, на внутреннем рынке доля гибридов составляет 2%.

Лидирует здесь Toyota RAV4 - 949 перепродаж за шесть месяцев. Высокие позиции удерживает также Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid + Energi) и классический гибрид Prius. Также в десятке Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 и Volvo XC90.

В сегменте подержанных авто, прибывших из-за рубежа, список возглавляет Toyota Prius. С небольшим отрывом за этой моделью следует Ford Fusion. Также растет спрос на KIA Niro и Ford Escape.

Доля легковушек с гибридной силовой установкой выше, чем на внутреннем рынке, и составляет 4,8% по итогам первых шести месяцев 2025 года, говорится в исследовании.

В сегменте новых авто гибриды занимают долю 26,5% - то есть более четверти всех новых легковушек, которые продаются в Украине.

Среди моделей первую позицию удерживает Toyota RAV4 с показателем 1647 новых регистраций. Это абсолютный лидер гибридного сегмента в Украине. Далее - с большим отрывом - идут Nissan Qashqai, Audi Q8 и компактный Toyota Yaris Cross.

Напомним:

Автопарк Украины в июне пополнили более 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 14% больше, чем в прошлом году.