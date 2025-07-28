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Цьогоріч в Україні зростає попит на китайські авто: які моделі найпопулярніші

Альона Кириченко — 28 липня, 15:15
Цьогоріч в Україні зростає попит на китайські авто: які моделі найпопулярніші

Від початку 2025 року в Україні спостерігається стабільне зростання інтересу до автомобілей із Китаю. У першому півріччі українці зареєстрували понад 6,3 тисячі нових і вживаних авто китайського виробництва.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Йдеться, що найвищий показник – у червні: 1447 реєстрацій, із яких понад тисяча припала на нові машини.

Серед нових авто, вироблених у Китаї, 81% (4185 з 5162) були електромобілями. Бензинові моделі склали 10,6% (550 авто), а ще 3,8% – це гібриди (197 машин). Дизель трапляється вкрай рідко – лише 0,3% (18 авто), йдеться в дослідженні.

Зазначається, що абсолютним лідером стала марка BYD1719 зареєстрованих машин. Далі – Zeekr (860 шт.) і Honda (838 шт.), яка хоч і японська за походженням, активно збирає окремі моделі в Китаї. У десятці також Audi, MG, Volkswagen, Chery, Changan, Denza та Haval.

Беззаперечним бестселером серед нових авто китайського виробництва став BYD Song Plusсаме цей кросовер обрали тисяча українських покупців. Стабільний попит мають Honda e:NS1, Zeekr 7X, Zeekr 001, BYD Sea Lion, а також Audi Q4, Volkswagen ID.4, Chery Tiggo 4 Pro і BYD Yuan.

Частка вироблених у Китаї нових авто серед усіх перших реєстрацій у січні-червні 2025 року становила 1,2%, повідомляють аналітики.

У групі вживаних китайських легковиків, що вперше з’явилися в українських реєстрах, електромобілі становили понад 85% від загальної кількості. Ще 11% – бензинові моделі, 4% – гібриди. Дизель практично відсутній (1 авто за пів року).

Лідер серед брендів – Zeekr із результатом 304 реєстрації. Також у лідерах – BYD, Tesla (зі шанхайського заводу), Audi, Volvo, MG, Polestar, Volkswagen, Mercedes-Benz і Buick.

Zeekr 001найпопулярніша модель серед уживаних китайських авто в Україні. У топі також Zeekr 7X, Polestar 2, MG ZS, Tesla Model 3, BYD Song Plus, Buick Envision, Denza N7, Audi Q4 та Volvo XC60.

Середній вік у цій підгрупі – лише 2,5 роки, йдеться в дослідженні.

Частка вироблених у Китаї авто серед загальної маси перших реєстрацій легковиків з пробігом за підсумками першого півріччя 2025 року склала 1,7%.

Нагадаємо:

За даними "Укравтопром", впродовж травня українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 70% більше, у порівнянні з травнем 2024 року.

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