Цьогоріч в Україні зростає попит на китайські авто: які моделі найпопулярніші

Від початку 2025 року в Україні спостерігається стабільне зростання інтересу до автомобілей із Китаю. У першому півріччі українці зареєстрували понад 6,3 тисячі нових і вживаних авто китайського виробництва.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Йдеться, що найвищий показник – у червні: 1447 реєстрацій, із яких понад тисяча припала на нові машини.

Серед нових авто, вироблених у Китаї, 81% (4185 з 5162) були електромобілями. Бензинові моделі склали 10,6% (550 авто), а ще 3,8% – це гібриди (197 машин). Дизель трапляється вкрай рідко – лише 0,3% (18 авто), йдеться в дослідженні.

Зазначається, що абсолютним лідером стала марка BYD – 1719 зареєстрованих машин. Далі – Zeekr (860 шт.) і Honda (838 шт.), яка хоч і японська за походженням, активно збирає окремі моделі в Китаї. У десятці також Audi, MG, Volkswagen, Chery, Changan, Denza та Haval.

Беззаперечним бестселером серед нових авто китайського виробництва став BYD Song Plus – саме цей кросовер обрали тисяча українських покупців. Стабільний попит мають Honda e:NS1, Zeekr 7X, Zeekr 001, BYD Sea Lion, а також Audi Q4, Volkswagen ID.4, Chery Tiggo 4 Pro і BYD Yuan.

Частка вироблених у Китаї нових авто серед усіх перших реєстрацій у січні-червні 2025 року становила 1,2%, повідомляють аналітики.

У групі вживаних китайських легковиків, що вперше з’явилися в українських реєстрах, електромобілі становили понад 85% від загальної кількості. Ще 11% – бензинові моделі, 4% – гібриди. Дизель практично відсутній (1 авто за пів року).

Лідер серед брендів – Zeekr із результатом 304 реєстрації. Також у лідерах – BYD, Tesla (зі шанхайського заводу), Audi, Volvo, MG, Polestar, Volkswagen, Mercedes-Benz і Buick.

Zeekr 001 – найпопулярніша модель серед уживаних китайських авто в Україні. У топі також Zeekr 7X, Polestar 2, MG ZS, Tesla Model 3, BYD Song Plus, Buick Envision, Denza N7, Audi Q4 та Volvo XC60.

Середній вік у цій підгрупі – лише 2,5 роки, йдеться в дослідженні.

Частка вироблених у Китаї авто серед загальної маси перших реєстрацій легковиків з пробігом за підсумками першого півріччя 2025 року склала 1,7%.

Нагадаємо:

За даними "Укравтопром", впродовж травня українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 70% більше, у порівнянні з травнем 2024 року.