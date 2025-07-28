В этом году в Украине растет спрос на китайские авто: какие модели самые популярные

С начала 2025 года в Украине наблюдается стабильный рост интереса к автомобилям из Китая. В первом полугодии украинцы зарегистрировали более 6,3 тысячи новых и подержанных авто китайского производства.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Говорится, чтосамый высокий показатель - в июне: 1447 регистраций, из которых более тысячи пришлись на новые машины.

Среди новых авто, произведенных в Китае, 81% (4185 из 5162) были электромобилями. Бензиновые модели составили 10,6% (550 авто), а еще 3,8% - это гибриды (197 машин). Дизель встречается крайне редко - всего 0,3% (18 авто), говорится в исследовании.

Отмечается, чтоабсолютным лидером стала марка BYD - 1719 зарегистрированных машин. Далее - Zeekr (860 шт.) и Honda (838 шт.), которая хоть и японская по происхождению, активно собирает отдельные модели в Китае. В десятке также Audi, MG, Volkswagen, Chery, Changan, Denza и Haval.

Безоговорочным бестселлером среди новых авто китайского производства стал BYD Song Plus - именно этот кроссовер выбрали тысяча украинских покупателей. Стабильным спросом пользуются Honda e:NS1, Zeekr 7X, Zeekr 001, BYD Sea Lion, а также Audi Q4, Volkswagen ID.4, Chery Tiggo 4 Pro и BYD Yuan.

Доля произведенных в Китае новых авто среди всех первых регистраций в январе-июне 2025 года составила 1,2%, сообщают аналитики.

В группе подержанных китайских легковушек, впервые появившихся в украинских реестрах, электромобили составили более 85% от общего количества. Еще 11% - бензиновые модели, 4% - гибриды. Дизель практически отсутствует (1 авто за полгода).

Лидер среди брендов - Zeekr с результатом 304 регистрации. Также в лидерах - BYD, Tesla (с шанхайского завода), Audi, Volvo, MG, Polestar, Volkswagen, Mercedes-Benz и Buick.

Zeekr 001 - самая популярная модель среди подержанных китайских авто в Украине. В топе также Zeekr 7X, Polestar 2, MG ZS, Tesla Model 3, BYD Song Plus, Buick Envision, Denza N7, Audi Q4 и Volvo XC60.

Средний возраст в этой подгруппе - всего 2,5 года, говорится в исследовании.

Доля произведенных в Китае авто среди общей массы первых регистраций легковушек с пробегом по итогам первого полугодия 2025 года составила 1,7%.

Напомним:

По данным "Укравтопром", в течение мая украинцы приобрели 1580 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 70% больше, по сравнению с маем 2024 года.