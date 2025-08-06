Українці збільшили купівлю нових вантажівок: ТОП-5 марок

У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 971 авто, що на 13% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто зросли на 2%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

1. CITROEN - 161 од.;

2. RENAULT - 147 од.;

3. HYUNDAI - 79 од.;

4. РEUGEOT - 74 од.;

5. MERCEDES-BENZ - 73 од.

За даними Укравтопром, Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6,6 тис. нових машин, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

У травні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 954 авто. Це на 15% менше у порівнянні з торішнім травнем.

Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 856 авто. Порівняно з червнем 2024 року попит на нові комерційні авто зменшився на 29%.