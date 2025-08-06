Украинцы увеличили покупку новых грузовиков: ТОП-5 марок

В июле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 971 авто, что на 13% больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что по сравнению с июлем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто выросли на 2%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

1. CITROEN - 161 ед;

2. RENAULT - 147 ед;

3. HYUNDAI - 79 ед;

4. РEUGEOT - 74 ед;

5. MERCEDES-BENZ - 73 ед.

По данным Укравтопром, всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6,6 тыс. новых машин, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

В мае 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 954 авто. Это на 15% меньше по сравнению с прошлогодним маем прошлого года.

В течение июня на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 856 авто. По сравнению с июнем 2024 года спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 29%.