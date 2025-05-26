Стало відомо, які нові та вживані авто з Китаю найчастіше купували в Україні

Частка китайських машин в українському автопарку зростає.

Про це повідомляє Інститут досліджень автомобільного ринку.

Зокрема, частка легковиків, вироблених у Китаї, в структурі внутрішніх перепродажів у квітні 2025 року склала 1,4%.

Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті став Volkswagen ID.4 Crozz (88 од.) — електрокросовер китайського виробництва.

На другому місці — Geely CK із 54 шт., а замикає трійку лідерів Chery QQ (45 од.).

Середній вік автомобілів у цьому сегменті – 9 років.

Ще одна частина ринку легковиків з пробігом – перші реєстрації вживаних авто, імпортованих з-за кордону, де виробником виступав саме Китай. Тут частка ще нижча – 1%.

Лідирує Zeekr 001 (34 од.), що є представником нового покоління китайських електромобілів преміумкласу. На другому місці – MG ZS (18 авто), третє займає Zeekr 7X з 17 зареєстрованими одиницями.

Середній вік у цьому сегменті – 3 роки.

Зазначається, що на ринку нових легкових автомобілів китайського походження ситуація виглядає значно активніше. У квітні 2025 року їхня частка склала 14% від усіх перших реєстрацій.

Абсолютним лідером стала модель BYD Song Plus із результатом 174 реєстрації. На другому місці – Zeekr 001 (62 шт.). Третє місце зайняв Audi Q4 – зібраний у КНР для глобальних ринків, включаючи Європу – 56 реєстрацій.

Нагадаємо:

Сумарний обсяг сегмента електромобілів за підсумками квітня становив 8,2 тис., що на 4,8% більше, ніж у березні, та на 22,7% більше відносно торішніх показників квітня.