НКЦПФР збільшив перелік сумнівних інвестпроєктів на ще три: кого це стосується

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку фінансових проєктів з потенційними ризиками ще три.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались такі:

Exo Capitals – https://www.exocapitals.com/;

iTrade – https://itrade.money/;

Stakhova invest – https://stakhovainvest.com/, https://stakhovainvest.kwiga.com/.

Наразі список містить 450 проєктів. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів"

"Будьте обачні! Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування", – наголосили в НКЦПФР.

Повний перелік ознак шахрайства - за посиланням.

Нагадаємо:

НКЦПФР виключила ТОВ "Гонзо Інвест" (Gonzo Invest) зі списку сумнівних інвестиційних проєктів та видала компанії ліцензію на провадження діяльності з інвестиційного консультування.