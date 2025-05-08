НКЦПФР видала ліцензію колишньому сумнівному інвестпроєкту

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) виключила ТОВ "Гонзо Інвест" (Gonzo Invest) зі списку сумнівних інвестиційних проєктів та видала компанії ліцензію на провадження діяльності з інвестиційного консультування.

Про це повідомляється на сайті регулятора, в дописі голови НКЦПФР Руслана Магомедова.

Зазначається, що у серпні 2023 року Gonzo Invest включили до SCAM-переліку (список інвестиційних проєктів, які відповідають ознакам сумнівності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян) через відсутність ліцензії та ознаки ненадійності.

"Згодом компанія відреагувала на зауваження, подала необхідні документи та пройшла усі перевірки НКЦПФР. І як результат – повноцінний вихід у правове поле: компанія отримала ліцензію на інвест-консультування та виключена зі списку SCAM-проєктів", – зазначив голова комісії.

Зазначимо, що на сайті Gonzo Invest в розділі "відкриття брокерських та фінансових рахунків" клієнтам пропонується зареєструватися (чи то відкрити рахунок) на одній із п'яти платформ, зокрема на Freedom Finance або Revolut.

Скірн з сайту Gonzo Invest

Що стосується першої, то 19 жовтня 2022 року РНБО запровадила санкції проти низки осіб, пов'язаних з російською агресією, зокрема щодо Тимура Турлова та компанії ТОВ "Фрідом фінанс Україна". Турлову належить Freedom Finance Holding Corp.

"На сайті ми надаємо інформацію про міжнародні платформи, які можуть бути цікавими українським інвесторам. Ми завжди підкреслюємо, що остаточне рішення про використання тієї чи іншої платформи має ухвалюватися кожним інвестором самостійно з урахуванням правових і регуляторних обмежень.

Наші клієнти відкривають рахунки в європейського брокера Freedom Finance Europe який не є під санкціями ні в Україні, ні США чи ЄС. Його акції котируються на Nasdaq", – пояснив ЕП засновник Gonzo Invest Павло Бойко.

Що стосується платформи Revolut, то на початку 2025 року в Національному банку заявили про необхідність ліцензування цієї компанії в Україні. Одним зі засновників платформи є російсько-британський підприємець Микола Сторонський, який є сином директора Gazprom Promgaz OAO.

"Щодо Revolut – ми розуміємо позицію НБУ, згідно з якою компанія має отримати окрему ліцензію для надання фінпослуг в Україні. Однак Revolut широко використовується українськими резидентами як інструмент для міжнародних платежів і зберігання коштів за кордоном. Ми не просуваємо Revolut як український банк або офіційний фінансовий інструмент в Україні", – відповів Бойко.

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