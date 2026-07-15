Комісія з цінних паперів виявлятиме порушників і закордоном

14 липня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в Мадриді підписала Багатосторонній меморандум IOSCO (MMoU), який суттєво розширює повноваження регулятора.

Про це йдеться в повідомленні НКЦПФР.

Документ свого часу підписали регулятори ринків капіталу ще понад 100 країн світу.

Чому це важливо? Попри свою загальну назву, яка, на перший погляд, ні до чого не зобовязує, меморандум передбачає можливість отримання консультацій, співробітництва, обміну інформацією, в тому числі під час розслідування порушень на ринках капіталу.

В НКЦПФР зазначають, що тепер комісія отримала право напряму й оперативно співпрацювати з регуляторами інших країн – обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу, отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників учасників ринку, запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення: маніпулювання, інсайдерську торгівлю та інші зловживання.

"На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль. Обмін інформацією відбувається на взаємній основі – Україна так само надаватиме дані іноземним регуляторам на їхні запити", – зазначається в повідомленні НКЦПФР.

Українська комісія з цінних паперів є членом міжнародної організації, яка об'єднує регуляторів ринків капіталу (IOSCO), з 1996 року (моменту створення НКЦПФР).

13 травня 2025 року НКЦПФР подала заявку на приєднання до Багатостороннього меморандуму та Розширеного (EMMoU) Міжнародної організації комісій з цінних паперів IOSCO.

У лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про трансформацію комісії, який надав можливість виконувати зобовʼязання відповідно до Меморандумів IOSCO.