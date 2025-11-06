Два інвестпроєкти додали до переліку сумнівних

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку фінансових проєктів з потенційними ризиками ще два.

Про це інформує пресслужба НКЦПФР.

До переліку сумнівних інвестиційних проєктів додано наступні:

• "Bulenox" – https://bulenox.com/;

• "Taxtrade" – https://uutax.com/.

Станом на зараз список містить вже 454 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства, зазначив НКЦПФР.

"Нагадуємо основні ознаки сумнівних інвестпроєктів: відсутність ліцензій та прозорості щодо організаторів, брак документального підтвердження, відсутність належного контролю, використання агресивної реклами, обіцянки надприбутків і замовчування ризиків. Детальніше – в нашій інфографіці", – йдеться в повідомленні.

