В Украине растет сегмент электромобилей: какие модели самые популярные

Суммарный объем сегмента электромобилей по итогам апреля составил 8,2 тыс., что на 4,8% больше, чем в марте, и на 22,7% больше относительно прошлогодних показателей апреля.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Аналитики ИДА прогнозируют, что в этом году рост продолжится, поскольку основным двигателем будет то, что с 2026 года возвращается полная растаможка на электромобили, а это повлечет рост цен на них на минимум 20-30%.

Что касается новой налоговой политики США, по словам экспертов, она прежде всего представляет риски для локальных американских производителей, поэтому подорожание может стать еще больше, и затронет авто из США, которые очень популярны именно в сегменте электро.

Что касается структуры сегмента, то основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 57,3%, или 4704 шт (на 0,9% меньше, чем в марте, и на 40,6% больше, чем в прошлом году).

Второй по объемам подсегмент - внутренние перепродажи легковушек группы BEV, доля 31,6%, количество - 2595 шт (+10,1%, -1,8%).

Новые электроавто заняли 11% в своей группе, а в количественном измерении это 904 шт(+24,3%, +30,1%).

На внутреннем рынке самыми популярными являются: Nissan Leaf (464 ед.), Tesla Model 3 (273 ед.), Tesla Model Y (171 ед.). Среди импортируемых электроавто с пробегом - Tesla Model Y (530 ед.), Nissan Leaf (519 ед.), Tesla Model 3 (464 ед.).

Лидером среди новых электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в апреле, стал BYD Song Plus - 170 авто. Второе место занял Volkswagen ID.UNYX - 148 регистраций. Третьим стал Audi Q4 e-tron с результатом 74 авто.

Согласно исследованию ИДА,по состоянию на 30 апреля в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 158,6 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек - 154,2 тыс. грузовиков на электротяге 3,4 тыс., также есть несколько электробусов (6 шт.), и около 1 тыс. единиц мототехники.

Напомним:

Geely Automobile Holdings Ltd., принадлежащая миллиардеру Ли Шуфу, готовится выкупить премиальный бренд электромобилей Zeekr.