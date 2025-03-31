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Великі медичні компанії збільшили доходи на 37%: хто у лідерах

Віктор Волокіта — 31 березня, 09:43
Великі медичні компанії збільшили доходи на 37%: хто у лідерах

В Україні сукупний дохід десяти найкращих компаній у сфері охорони здоров'я сягнув 14,59 млрд грн.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Заробітки бізнесів з топ-10 індексу Опендатабота 2025 року зросли на 37% за рік.

До рейтингу потрапили 4 мережі медичних центрів та 6 мереж діагностичних лабораторій.

Компанії, які потрапили до індексу Опендатабот:

  • Медичний центр Добробут-поліклініка — 3.34 млрд грн
  • мережа відділень медичної лабораторії ДІЛА — 2.75 млрд грн
  • Сінево Україна — 2.35 млрд грн
  • Смартлаб — 1.17 млрд грн
  • Дім медицини Odrex — 1.10 млрд грн
  • мережа лабораторій Ескулаб — 942.44 млн грн
  • мережа лабораторій CSD LAB — 857.78 млн грн
  • Сінево схід — 795.83 млн грн
  • Lisod (Медікс-рей інтернешнл груп) — 659.86 млн грн
  • мережа клінік Мати та дитина (Неомед 2007) — 627.23 млн грн.

Нагадаємо:

Сукупний дохід провідних українських компаній-ритейлерів торік зріс на 17%, до 529,24 млрд грн.

медицина доходи

доходи

Великі медичні компанії збільшили доходи на 37%: хто у лідерах
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