Великі медичні компанії збільшили доходи на 37%: хто у лідерах

В Україні сукупний дохід десяти найкращих компаній у сфері охорони здоров'я сягнув 14,59 млрд грн.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Заробітки бізнесів з топ-10 індексу Опендатабота 2025 року зросли на 37% за рік.

До рейтингу потрапили 4 мережі медичних центрів та 6 мереж діагностичних лабораторій.

Компанії, які потрапили до індексу Опендатабот:

Медичний центр Добробут-поліклініка — 3.34 млрд грн

мережа відділень медичної лабораторії ДІЛА — 2.75 млрд грн

Сінево Україна — 2.35 млрд грн

Смартлаб — 1.17 млрд грн

Дім медицини Odrex — 1.10 млрд грн

мережа лабораторій Ескулаб — 942.44 млн грн

мережа лабораторій CSD LAB — 857.78 млн грн

Сінево схід — 795.83 млн грн

Lisod (Медікс-рей інтернешнл груп) — 659.86 млн грн

мережа клінік Мати та дитина (Неомед 2007) — 627.23 млн грн.

Нагадаємо:

Сукупний дохід провідних українських компаній-ритейлерів торік зріс на 17%, до 529,24 млрд грн.