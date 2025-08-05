Киев на втором месте в рейтинге городов по цене на первичном рынке жилья

В Киеве на первичном рынке жилья средняя цена за квадратный метр достигла 54 000 грн. За последние полгода цены выросли на 1%.

Об этом говорится в аналитике от ЛУН.

Аналитики отмечают, что для украинского рынка колебания цен в пределах 1-2% считается нормой. По их данным, цены в Киеве на первичке в этом году стабильные, однако все еще ниже, чем во Львове.

"Столица в рейтинге занимает второе место, медиана стоимости во Львове 57600 грн за квадрат. Более того, цены растут, за последние полгода на 3%", - говорится в исследовании.

Абсолютным лидером прироста за последние 6 месяцев стала Одесса, где цена за м² выросла на 14% и достигла 46 200 грн/м². Также существенно выросли цены в: Ровно: +10% (42 000 грн/м²), Хмельницком: +7% (29 900 грн/м²), Тернополе: +9% (32 000 грн/м²).

Отдельные регионы показывают противоположную динамику: Кропивницкий: -13% (39 900 грн/м²), Запорожье: -7% (25 000 грн/м²), Днепр: -7% (45 800 грн/м²). В этих городах снижение в первую очередь связано с факторами безопасности, в связи с приближением к линии фронта, отмечают аналитики.

Напомним:

По итогам июня в Украине вырос спрос на аренду жилья и уменьшился интерес к покупке новостроек.