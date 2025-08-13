В Україні почали рідше купувати буси та фургони: які моделі обирають

Українці впродовж липня купили 3,4 тис. машин групи LCV. У порівнянні з липнем 2024 року це на 43% менше, відносно червня — збільшення обсягів на 7,2%.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням, динаміка за підсегментами ринку LCV:

Внутрішні перепродажі: +6,3% (відносно червня), −57,8% (відносно липня 2024-го);

Імпорт вживаних: +6,1%, +11,8%;

Імпорт нових: +9,9%, +6,3%;

Вироблені в Україні: +59,5%, +7,3%.

Структура сегмента наступна: найбільша частка, 57,9% — у внутрішніх перепродажів; 29%зайняли імпортовані вживані легкі вантажівки, 11,3% — нові імпортні, 1,7% — вироблені або переобладнані в Україні. Сумарна частка нових машин — 13,1%, йдеться в аналітиці.

Зокрема, на внутрішньому ринку наймасовішими були вантажні фургони, які й складають основу сегмента. Рідше купували вантажопасажирські та бортові тентовані версії. Всього тут відбулося майже 2 тисячі угод (1980) купівлі-продажу.

Лідерство стабільно утримує Mercedes-Benz Sprinter, далі – Renault Master, за ним – ГАЗ 3302 (Газель).

У липні українці імпортували 993 вживаних авто. Подібно до попереднього підсегмента, тут покупці найчастіше обирали "пригнані" вантажні фургони, дещо рідше фургони-рефрижератори та бортові тентовані версії.

На ринку імпортованих LCV із пробігом зберігається знайомий розклад: Renault Master і Mercedes-Benz Sprinter, за ними — Trafic, Crafter, Kangoo.

У липні 447 нових легких вантажівок вперше виїхали на українські дороги. З цього числа 388 були імпортними, 59 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні, йдеться в аналітиці.

Серед типів перевага тут у фургонів, другі за часткою — пікапи, треті — фургони-рефрижератори.

Лідером став Renault Express, на другому місці Toyota Hilux, на третьому – Opel Vivaro.

Згідно з дослідженням, середній вік на вторинному ринку за підсумками червня для LCV склав 15,9 року для внутрішніх перепродажів, та 6 років для «свіжопригнаних» машин.

Нагадаємо:

В Україні впродовж квітня 2025 року сумарно було куплено 3,5 тис. одиниць легкого комерційного транспорту (LCV). Це на 52,7% менше, ніж в квітні торік.