В Україні назвали автомобіль року: які моделі перемогли в інших номінаціях

В Україні титул "Автомобіль року 2025" здобув Škoda Kodiaq.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Переможцями в інших номінаціях стали:

- Міський легковий автомобіль - Volkswagen Golf;

- Легковий автомобіль - Škoda Octavia;

- Легковий автомобіль бізнес сегменту - Mercedes-Benz E-Class;

- Міський кросовер - Peugeot E-2008;

- Кросовер - Volkswagen Tiguan;

- Позашляховик/SUV - INEOS Grenadier;

- Легковий електромобіль - Porsche Taycan;

- Компактний електрокросовер - Hyundai IONIQ 5 N;

- Електрокросовер/SUV - Audi Q6 e-tron;

- Гібридний автомобіль - Honda CR-V e:HEV;

- Спортивний автомобіль - Audi RS 6 Avant GT;

- Легковий автомобіль преміум сегменту - Mercedes-Benz E-Class;

- SUV преміум сегменту - Audi Q7;

- Пікап - Mitsubishi L200;

- Сімейний вен - Ford Tourneo Custom;

- Автомобіль для комерції - Ford Transit Custom;

- Дизайн - Aston Martin DB12.

Нагадаємо:

Автомобілі після першого продажу втрачають в ціні за 5 років в середньому 45,6%.