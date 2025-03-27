В Україні назвали автомобіль року: які моделі перемогли в інших номінаціях
В Україні титул "Автомобіль року 2025" здобув Škoda Kodiaq.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Переможцями в інших номінаціях стали:
- Міський легковий автомобіль - Volkswagen Golf;
- Легковий автомобіль - Škoda Octavia;
- Легковий автомобіль бізнес сегменту - Mercedes-Benz E-Class;
- Міський кросовер - Peugeot E-2008;
- Кросовер - Volkswagen Tiguan;
- Позашляховик/SUV - INEOS Grenadier;
- Легковий електромобіль - Porsche Taycan;
- Компактний електрокросовер - Hyundai IONIQ 5 N;
- Електрокросовер/SUV - Audi Q6 e-tron;
- Гібридний автомобіль - Honda CR-V e:HEV;
- Спортивний автомобіль - Audi RS 6 Avant GT;
- Легковий автомобіль преміум сегменту - Mercedes-Benz E-Class;
- SUV преміум сегменту - Audi Q7;
- Пікап - Mitsubishi L200;
- Сімейний вен - Ford Tourneo Custom;
- Автомобіль для комерції - Ford Transit Custom;
- Дизайн - Aston Martin DB12.
Нагадаємо:
Автомобілі після першого продажу втрачають в ціні за 5 років в середньому 45,6%.