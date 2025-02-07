Вторинний ринок авто: які ціни в регіонах України

За підсумками січня в Україні середня ціна усіх пропозицій про продаж вживаних легковиків в оголошеннях склала 6000 доларів.

Про це йдеться в повідомленні Інституту досліджень авторинку.

За їхніми розрахунками, у розрізі регіонів найближче до середнього значення були: Рівненська (6300 доларів) та Одеська (6200 доларів) області, а також Тернопільська (5800 доларів), та Вінницька (5700 доларів) області.

Регіони з найвищими середніми цінами:

- Київська область та Київ — середня ціна автомобіля тут становить 8600 доларів (+200 доларів у порівнянні з попереднім місяцем), що є найвищим показником по Україні. Це пояснюється високим попитом у столиці та прилеглих районах, більшими доходами населення та загальною порівняно вищою активністю автосалонів і дилерів.

- Львівська область — середня ціна становить 8000 доларів. Львів є економічно активним регіоном із великим попитом на автомобілі, включаючи імпортовані з Європи.

- Закарпатська область — тут середня ціна сягає 6800 доларів. Близькість до кордону сприяє великому обсягу імпортованих автомобілів, що впливає на ціновий рівень.

Регіони з найнижчими середніми цінами:

- Херсонська область — середня ціна автомобіля складає лише 2650 доларів (на 250 доларів менше, ніж місяцем раніше), що є найнижчим показником. Це можна пояснити економічними труднощами регіону, викликаними частковою окупацією та близькістю до лінії активних бойових дій.

- Донецька область — середня ціна автомобілів тут становить 2900 доларів (на 100 менше), що також пов'язано з економічною нестабільністю та зменшеним попитом через воєнні дії.

- Луганська область — середня ціна тут склала 3450 доларів. Хоча показник трохи вищий, ніж у двох попередніх регіонах, він все одно залишається одним із найнижчих по країні, та майже удвічі нижчим за середнє значення.

Нагадаємо:

У січні 2025 року ввезли близько 2600 вживаних легковиків з США, що на 3% менше, ніж у той самий період 2023 року.