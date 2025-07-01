На півдні України попит на житло зростає, пропозиція падає: які ціни

За рік попит на купівлю однокімнатних квартир зріс у Чорноморську, Одесі та Миколаєві. При цьому в останніх двох містах пропозиція житла зменшилась.

Про це йдеться в дослідженні від OLX Нерухомість.

Повідомляється, що найдорожче придбати однокімнатну квартиру в Одесі: медіанна вартість такого житла у травні 2025 року – 1,8 млн грн. Це на 24% більше, ніж у травні торік. Якщо розглядати Одеську область, то у Чорноморську доведеться заплатити 1,1 млн грн (+13% з минулого року).

У інших містах півдня України ціни нижчі. Зокрема, Миколаїв – 788 тис. грн (+0,5%); Херсон – 623 тис. грн (-5%).

Щодо попиту, то помітне збільшення у Чорноморську: у травні 2025 – на 113% більше відгуків на оголошення про продаж квартир, ніж у травні 2024 року. В Одесі попит зріс на 71%, а у Миколаєві на 41%, зазначається в дослідженні.

Пропозиція при цьому зменшилась, зокрема в Одесі на 15% та Миколаєві на 29%, а от зросла – лише у Чорноморську (+18%).

За даними аналітиків, як і купити, орендувати найдорожче в Одесі, медіанна вартість становить 9,5 тис. грн (+27%). У Миколаєві та Чорноморську медіанна ціна однакова – 6 тис. грн. З травня минулого року відбулось зростання на 20% та 33% відповідно.

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру у Херсоні (3,5 тис. грн, на 17% більше, ніж у травні 2024).

На відміну від купівлі, на оренду в Чорноморську попит зменшився на 13%. Натомість зріс в Одесі (+62%), Миколаєві (+7%) та Херсоні (+5%).

Експерти зазначають, що кількість оголошень про оренду переважно зменшилась: -45% в Одесі, -72% у Чорноморську, -52% у Херсоні. Зросла лише у Миколаєві (+19%).

Нагадаємо:

В Україні найбільший приріст медіанної вартості на купівлю 1-кімнатної квартири на вторинному ринку зафіксовано у Чернігові 83% – з 662 тис. грн у 2021 році до 1,2 млн грн цьогоріч.