На юге Украины спрос на жилье растет, предложение падает: какие цены

За год спрос на покупку однокомнатных квартир вырос в Черноморске, Одессе и Николаеве. При этом в последних двух городах предложение жилья уменьшилось.

Об этом говорится в исследовании от OLX Недвижимость.

Сообщается, чтодороже всего приобрести однокомнатную квартиру в Одессе: медианная стоимость такого жилья в мае 2025 года - 1,8 млн грн. Это на 24% больше, чем в мае прошлого года. Если рассматривать Одесскую область, то в Черноморске придется заплатить 1,1 млн грн (+13% с прошлого года).

В других городах юга Украины цены ниже. В частности, Николаев - 788 тыс. грн (+0,5%); Херсон - 623 тыс. грн (-5%).

Что касается спроса, то заметное увеличение в Черноморске: в мае 2025 - на 113% больше откликов на объявления о продаже квартир, чем в мае 2024 года. В Одессе спрос вырос на 71%, а в Николаеве на 41%, отмечается в исследовании.

Предложение при этом уменьшилось, в частности в Одессе на 15% и Николаеве на 29%, а вот выросло - только в Черноморске (+18%).

По данным аналитиков, как и купить, арендовать дороже всего в Одессе, медианная стоимость составляет 9,5 тыс. грн (+27%). В Николаеве и Черноморске медианная цена одинакова - 6 тыс. грн. С мая прошлого года произошел рост на 20% и 33% соответственно.

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Херсоне (3,5 тыс. грн, на 17% больше, чем в мае 2024 года).

В отличие от покупки, на аренду в Черноморске спрос уменьшился на 13%. Зато вырос в Одессе (+62%), Николаеве (+7%) и Херсоне (+5%).

Эксперты отмечают, чтоколичество объявлений об аренде преимущественно уменьшилось: -45% в Одессе, -72% в Черноморске, -52% в Херсоне. Выросло только в Николаеве (+19%).

Напомним:

В Украиненаибольший прирост медианной стоимости на покупку 1-комнатной квартиры на вторичном рынке зафиксирован в Чернигове 83% - с 662 тыс. грн в 2021 году до 1,2 млн грн в этом году.