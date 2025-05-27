На українських АЗС змінились ціни на газ

Після паузи з другої декади квітня преміальні мережі АЗС знизили ціну на газ на 0,50 грн/л, чим стимулювали подальші цінові коригування інших операторів.

Про це пише профільне видання enkorr.

"Основним драйвером зниження вартості LPG на стелах стало здешевшання ресурсу в гурті через надходження суттєвих партій дешевого імпорту", – йдеться в повідомленні.

З 19 по 26 травня гуртова ціна на пальне зменшилася на 1 310 грн/т, або 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). З початку місяця просідання становило 2 410 грн/т (1,30 грн/л).

Зазначається, що основну частину зниження гуртових цін оператори трансформували у власну маржу. Так, станом на 26 травня спред між гуртом і роздробом становив 6,41 грн/л, що є найбільшим значенням з кінця червня 2024 року.

До преміальних ОККО і WOG долучилися UPG, SOCAR і дніпровські оператори VostokGaz і Neftek, знизивши вартість на 50 коп./л. Максимально — на 1 грн/л — опустилася ціна на газ у Shell, до 35,45 грн/л.

"Авантаж 7", який утримує найнижчі ціни на бензин і газ, скинув ще 30 коп./л, до 32,65 грн/л. У регіонах точково нижче тільки у Marshal в Житомирській області (30,99 грн/л, -30 коп./л за тиждень), "БРСМ" у Запорізькій (31,49 грн/л, -10 коп./л) і Motto (32,48 грн/л, без змін).

Решта операторів не дорахувалася в середньому 9-43 коп./л.

Співвідношення цін на бензин і газ поки залишається у межах 64%.

Нагадаємо:

З 1 січня 2025 року набули чинності нові акцизні ставки на пальне. Так, акциз на скраплений газ зріс на 25 євро/1 000 л (1,30 грн/л), до 173 євро/1 000 л.

В Україні це був другий крок у піднятті ставок на пальне. Перший відбувся 1 вересня. Тоді найсуттєвіше зріс акциз на LPG: на 5 грн/л.

На Українській енергетичній біржі (УЕБ) 23 травня "Укрнафта" провела додатковий аукціон, на якому вартість скрапленого газу зменшилася до рівня кінця серпня 2024 року — 48 000 грн/т.