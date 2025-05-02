В Украине выросла средняя зарплата госслужащих: где получают больше всего

В Украине средняя зарплата работников государственных органов власти центрального уровня в марте 2025 года выросла до 54,22 тыс грн. В феврале она составляла 51,4 тыс грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Самые большие зарплаты получают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции - в среднем 115,9 тыс грн.

На втором месте - Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) (91,3 тыс грн).

На третьем - Аппарат Верховной Рады (81,5 тыс грн).

Напомним:

Украинские госслужащие задекларировали на 10% больше криптовалюты, чем в прошлом году. Всего в декларациях за 2024 год зафиксировано более 2 000 упоминаний о цифровых активах.