В Україні щомісяця відкривається понад 4,7 тисячі нових боргів за штрафи ТЦК

Від початку цього року в Україні щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що загалом було відкрито 17 007 виконавчих проваджень (щодо 15 772 людей). З них лише 16% було закрито — 2 779 боргів.

"Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку. Втім варто зауважити, що за весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Наслідує Дніпропетровщина — 1 946 та Сумщина — 1 722 провадження.

Нагадаємо:

Станом на кінець березня за порушення правил мобілізації заблоковано рахунки приблизно 26 тисяч українців.