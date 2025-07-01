За рік бензинові подешевшали, електро стали дорожчі: як змінились ціни на авто в Європі

У першій половині 2025 року ціни в Європі на вживані бензинові автомобілі зросли, а електромобілі значно дешевші, ніж рік тому.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку, посилаючись на індекс цін AUTO1 Group.

Зокрема, ціни на бензинові автомобілі знаходяться на найвищому рівні серед усіх інших, а індекс досяг 120,6 у червні. З січня ціни на вживані бензинові авто зросли на 7,4% та на 8,2% порівняно з червнем 2024 року.

Водночас ціни на дизельні зросли до індексного значення 113,5 у червні. З початку року ціна на дизельні варіанти зросла на 2,2%, з незначним додаванням 0,6% у річному обчисленні.

Ціни на авто з гібридними силовими установками продемонстрували найсильніше місячне зростання у червні (+1,4%), в результаті чого індекс досягнув 108,5. Це свідчить про незначне зростання з початку року (+0,1%), хоча ціни все ще на 1,2% нижчі, ніж у червні 2024 року.

Разом з тим індекс електромобілів зріс на 1,0% у порівнянні з попереднім місяцем до 102,3. З початку року ціни на електромобілі майже стабільні (-0,2%), але значно знизилися — на 8,3% порівняно з червнем 2024 року.

Нагадаємо:

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем. Його продажі зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.