За год бензиновые подешевели, электро стали дороже: как изменились цены на авто в Европе

В первой половине 2025 года цены в Европе на подержанные бензиновые автомобили выросли, а электромобили значительно дешевле, чем год назад.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка, ссылаясь на индекс цен AUTO1 Group.

В частности, цены на бензиновые автомобили находятся на самом высоком уровне среди всех остальных, а индекс достиг 120,6 в июне. С января цены на подержанные бензиновые авто выросли на 7,4% и на 8,2% по сравнению с июнем 2024 года.

В то же время цены на дизельные выросли до индексного значения 113,5 в июне. С начала года цена на дизельные варианты выросла на 2,2%, с незначительным добавлением 0,6% в годовом исчислении.

Цены на авто с гибридными силовыми установками продемонстрировали самый сильный месячный рост в июне (+1,4%), в результате чего индекс достиг 108,5. Это свидетельствует о незначительном росте с начала года (+0,1%), хотя цены все еще на 1,2% ниже, чем в июне 2024 года.

Вместе с тем индекс электромобилей вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем до 102,3. С начала года цены на электромобили почти стабильные (-0,2%), но значительно снизились - на 8,3% по сравнению с июнем 2024 года.

Напомним:

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем. Его продажи выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7%.