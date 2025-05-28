Бензин, дизель чи електро: які авто обирають українці

Аналітики проаналізували, як змінилася структура українського авторинку за типами пального.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зокрема, у сегменті вживаних автомобілів найпопулярнішими залишаються бензинові авто (43,88%), хоча їхня частка зросла лише на 0,92 в.п у січні-квітні порівняно з аналогічним періодом торік.

Дизель потроху втрачає позиції (-2,13 в.п.), хоча зберігає вагому частку – 28,43%. Електромобілі поступово закріплюються — їхня частка зросла на 2,54 в.п., до 7,09%.

Легковики з газобалонним обладнанням (ГБО) продовжують втрачати актуальність (їхня частка зменшилась майже на 2 в. п. до 17,9%), тоді як гібриди продовжують займати малу нішу (2,46%), проте демонструють незначне зростання.

Водночас у сегменті нових автомобілів зміни значно помітніші. Найбільше зростання зафіксовано в гібридів, які за рік подвоїли свою частку — з 14,87% до 27,27% (+12,40 в.п.). Таким чином, гібриди фактично вийшли на друге місце, поступаючись лише бензиновим авто.

Проте дизель втратив понад 6 в.п., знизившись до 20,44%, а бензин – на понад 5 в.п. (до 37,55%). Така динаміка свідчить про поступовий відхід покупців нових авто від традиційних типів пального.

Електромобілі хоч і залишаються стабільними (14,6%), мають незначне зменшення частки (-0,75 в.п.). Натомість автівки з ГБО майже зникли з сегмента нових автомобілів – лише 0,17% у 2025 році, порівняно з 0,42% торік.

Нагадаємо:

У квітні в Україні було зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легковики, що на 7,4% менше, ніж у березні, і майже удвічі менше, ніж рівно рік тому.