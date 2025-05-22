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В Україні почали вдвічі рідше встановлювати ГБО на авто

Альона Кириченко — 22 травня, 16:25
В Україні почали вдвічі рідше встановлювати ГБО на авто

У квітні в Україні було зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легковики, що на 7,4% менше, ніж у березні, і майже удвічі менше, ніж рівно рік тому.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

За даними аналітиків, у червні 2023 року було встановлено рекорд — 2253 ГБО-системи, дані про які були офіційно внесені у свідоцтва про реєстрацію у сервісних центрах МВС.

З осені показники почали спадати, взимку провалились нижче 1000 реєстрацій, і досі виглядає так, що цей ринок не подає особливих надій на зростання, вважають експерти.

Як йдеться в дослідженні, переобладнанням охоплені як бюджетні моделі, так і авто (часто зі США) середнього цінового сегмента.

За даними ІДА, найчастіше встановлювали ГБО на:

  1. Toyota Camry — 29 шт.
  2. Nissan Rogue — 26 шт.
  3. Jeep Compass — 24 шт.
  4. Skoda Octavia — 22 шт.
  5. Jeep Cherokee — 21 шт.
  6. Volkswagen Passat — 21 шт.
  7. Mitsubishi Outlander — 19 шт.
  8. Toyota RAV4 — 18 шт.
  9. Daewoo Lanos — 17 шт.
  10. Volkswagen Golf — 17 шт.

Нагадаємо:

Майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

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