В Україні почали вдвічі рідше встановлювати ГБО на авто
У квітні в Україні було зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легковики, що на 7,4% менше, ніж у березні, і майже удвічі менше, ніж рівно рік тому.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).
За даними аналітиків, у червні 2023 року було встановлено рекорд — 2253 ГБО-системи, дані про які були офіційно внесені у свідоцтва про реєстрацію у сервісних центрах МВС.
З осені показники почали спадати, взимку провалились нижче 1000 реєстрацій, і досі виглядає так, що цей ринок не подає особливих надій на зростання, вважають експерти.
Як йдеться в дослідженні, переобладнанням охоплені як бюджетні моделі, так і авто (часто зі США) середнього цінового сегмента.
За даними ІДА, найчастіше встановлювали ГБО на:
- Toyota Camry — 29 шт.
- Nissan Rogue — 26 шт.
- Jeep Compass — 24 шт.
- Skoda Octavia — 22 шт.
- Jeep Cherokee — 21 шт.
- Volkswagen Passat — 21 шт.
- Mitsubishi Outlander — 19 шт.
- Toyota RAV4 — 18 шт.
- Daewoo Lanos — 17 шт.
- Volkswagen Golf — 17 шт.
Нагадаємо:
Майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.