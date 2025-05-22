В Україні почали вдвічі рідше встановлювати ГБО на авто

У квітні в Україні було зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легковики, що на 7,4% менше, ніж у березні, і майже удвічі менше, ніж рівно рік тому.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

За даними аналітиків, у червні 2023 року було встановлено рекорд — 2253 ГБО-системи, дані про які були офіційно внесені у свідоцтва про реєстрацію у сервісних центрах МВС.

З осені показники почали спадати, взимку провалились нижче 1000 реєстрацій, і досі виглядає так, що цей ринок не подає особливих надій на зростання, вважають експерти.

Як йдеться в дослідженні, переобладнанням охоплені як бюджетні моделі, так і авто (часто зі США) середнього цінового сегмента.

За даними ІДА, найчастіше встановлювали ГБО на:

Toyota Camry — 29 шт. Nissan Rogue — 26 шт. Jeep Compass — 24 шт. Skoda Octavia — 22 шт. Jeep Cherokee — 21 шт. Volkswagen Passat — 21 шт. Mitsubishi Outlander — 19 шт. Toyota RAV4 — 18 шт. Daewoo Lanos — 17 шт. Volkswagen Golf — 17 шт.

Нагадаємо:

Майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.