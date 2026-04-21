Власники елітних автівок на чверть збільшили сплату податків

В Україні власники елітних легкових автомобілів у січні-березні 2026 року сплатили майже 83 млн грн транспортного податку, що на 25,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Беззаперечний лідер – Київ, який отримав майже третину сплаченого податку (24,4 млн грн).

Також найбільші суми у бюджетах:

Дніпропетровщини – 8,3 млн грн,

Львівщини – 6,6 млн грн,

Київщини – 6,1 млн грн.

У ДПС нагадали, що обов'язок сплати податку виникає за умови, що легковий автомобіль відповідає двом критеріям:

1. Вік авто: з року випуску минуло не більше 5 років.

2. Середньоринкова вартість перевищує встановлений поріг – понад 375 розмірів мінімальної зарплати (у 2026 році – це понад 3,2 млн грн).

Ставка податку є фіксованою – 25 000 грн на рік за кожен автомобіль.

Цьогоріч до переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу, визначені Міністерством економіки.

Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.