Власники елітних автівок на чверть збільшили сплату податків
В Україні власники елітних легкових автомобілів у січні-березні 2026 року сплатили майже 83 млн грн транспортного податку, що на 25,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
Беззаперечний лідер – Київ, який отримав майже третину сплаченого податку (24,4 млн грн).
Також найбільші суми у бюджетах:
- Дніпропетровщини – 8,3 млн грн,
- Львівщини – 6,6 млн грн,
- Київщини – 6,1 млн грн.
У ДПС нагадали, що обов'язок сплати податку виникає за умови, що легковий автомобіль відповідає двом критеріям:
1. Вік авто: з року випуску минуло не більше 5 років.
2. Середньоринкова вартість перевищує встановлений поріг – понад 375 розмірів мінімальної зарплати (у 2026 році – це понад 3,2 млн грн).
Ставка податку є фіксованою – 25 000 грн на рік за кожен автомобіль.
Нагадаємо:
Цьогоріч до переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу, визначені Міністерством економіки.
Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.